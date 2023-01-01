Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sona erdi. Tamamı dağıtım garantili olan Milli Piyango çekilişinde kazandıran rakamlar belli oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?