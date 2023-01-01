Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi. Bu yılın büyük ikramiyesi tam 200 milyon TL ve tamamı dağıtım garantili. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için kazandıran rakamlar belli oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sona erdi. Tamamı dağıtım garantili olan Milli Piyango çekilişinde kazandıran rakamlar belli oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edebiliyorlar.
Daha büyük ikramiyeler Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil ediliyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor aksi halde zaman aşımına uğramasına neden oluyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango ikramiyeleri online olarak da tahsil edilebiliyor.
www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor.
Milli Piyango oynayanlar, Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformları üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebiliyorlar.
İkramiye kazananlar, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebiliyorlar. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor.
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