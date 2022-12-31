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PKK yakıp yıkmıştı: TOKİ yapıp 1112 mağdur aileye teslim etti

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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PKK yakıp yıkmıştı: TOKİ yapıp 1112 mağdur aileye teslim etti

Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonrası evleri yıkılan 1112 aile, TOKİ tarafından yapılan evlerinin tapularını teslim aldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırılarında evleri yıkılan 1112 aileye, TOKİ tarafından yapılan evlerinin tapuları verildi.

"HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAM SÜRECEK"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım töreninde, bölge insanının 40 yıldır çok acılar yaşadığını söyledi.

Devletin ortaya koyduğu iradeyle o günlerin geride bırakıldığını dile getiren Bilgin, vatandaşların bölgede huzur, güven içinde yaşamlarını sürdüreceklerini belirtti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şırnak İl Müdürü Ahmet Şahin de terör örgütü PKK'nın verdiği zararın izlerinin tamamen kaldırıldığını belirterek, Cizre için tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara evlerinin tapularını verdi.

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