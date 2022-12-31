PKK yakıp yıkmıştı: TOKİ yapıp 1112 mağdur aileye teslim etti
Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonrası evleri yıkılan 1112 aile, TOKİ tarafından yapılan evlerinin tapularını teslim aldı.
"HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAM SÜRECEK"
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım töreninde, bölge insanının 40 yıldır çok acılar yaşadığını söyledi.
Devletin ortaya koyduğu iradeyle o günlerin geride bırakıldığını dile getiren Bilgin, vatandaşların bölgede huzur, güven içinde yaşamlarını sürdüreceklerini belirtti.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şırnak İl Müdürü Ahmet Şahin de terör örgütü PKK'nın verdiği zararın izlerinin tamamen kaldırıldığını belirterek, Cizre için tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara evlerinin tapularını verdi.
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