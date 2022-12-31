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Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi, bu yıl ilk kez büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu duyurdu. 200 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler çekiliş için detayları merak ediyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev ikramiye bugün sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ise en çok merak edilen konu şanslı rakamların da açıklanacağı canlı çekilişin nereden yayınlanacağı oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Gün boyu devam edecek olan çekiliş kapsamında saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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