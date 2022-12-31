Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev ikramiye bugün sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ise en çok merak edilen konu şanslı rakamların da açıklanacağı canlı çekilişin nereden yayınlanacağı oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi ne zaman çekilecek? Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?