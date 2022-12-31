İstanbul’da yılbaşı önlemleri açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy duyurdu

ALİ YERLİKAYA: 112 ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN



Vali Ali Yerlikaya ise konuşmasında 112 ekiplerinin de görev başında olduğuna değinerek rakam verdi.

Yerlikaya, "Biraz da rakam verelim. Emniyetimiz 46 bin 509 personeliyle jandarmamız 2.314 personeliyle ve de nihayetinde mavi vatanda güvenlik ve asayişi kahramanca yürüten sahil güvenliğimiz 210 personel ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün sabah sekizden yarın sabah sekize kadar hepsi nefes almadan dört gözle şehrimizin huzur güvenlik ve esenliği için çalışıyor. Ben öncelikle şehrimizin cansiperane huzur ve güvenliği için çalışan ve görev başında olan şehri için gayrette bulunan kardeşlerimizin aileleriyle birlikte yeni yıllarını tebrik ediyorum. Burada bin 350 arkadaşımız 7-24 ışıkları hiç sönmeden çalışıyor. Ortalama günde 50 bin çağrı geliyor. Yine bu gece içinde sizler aracılığıyla hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Bugün 112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde. Bu gece yuvanız da bizi aramanızı gerektirecek en ufak bir olumsuzluk olsun istemiyoruz ama hayatın içinde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız telefonun ucunda bu güzel modern atmosfer içerisinde çalışan arkadaşlarımızın heyecanlı dinamik ses tonunu her zaman olduğu gibi karşınızda bulacaksınız. Eğer gerçekten bir mesele varsa bizi aramaktan lütfen çekinmeyin" ifadelerini kullandı.





Vali konuşmasının ardından 112 çalışanlarına ve basın mensuplarına tatlı dağıttı.