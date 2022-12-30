Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada’da

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

Akar, burada şeref defterine, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadesini yazdı.