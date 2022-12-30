Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak. Gökçeada Kaymakamlığı'na geçen Bakan Akar, şeref defterine "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum" ifadesini yazdı.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.
Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.
Akar, burada şeref defterine, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadesini yazdı.
Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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