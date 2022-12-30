Ev hayvanlarının dijital kimliklendirilmesinde yarın son gün
Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemleri için tanınan süre yarın sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sahiplerini, ev hayvanlarının kimliklendirilerek PETVET'e kaydettirilmesi konusunda uyardı. Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine beyannameyle müracaat halinde de ceza uygulanmadan işlemler daha sonra tamamlanabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor.
PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor.
Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuldu. 1 Ocak 2021'den bu yana 762 bin 115 kedi, 524 bin 556 köpek ve 23 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 286 bin 272 ev hayvanı kimliklendirilerek kaydedildi.
Uygulama kapsamında, kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.
BEYANNAME VERİLİRSE CEZAİ İŞLEM UYGULANMAYACAK
Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya farklı sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.
Beyannameler, il/ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere yarın akşama kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek.
6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecek. Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda "Ev Hayvanı Pasaportu" düzenleniyor.
Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor. Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içinde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportlarının teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.
SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ
Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekiyor.
Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydedilmiş olması zorunlu tutuluyor.
Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması isteniyor. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.
SAHİPSİZ HAYVANLARDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.
Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa hayvan barınaklarına başvuruda bulunularak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak. Bu durumda herhangi bir ceza uygulanmadan bilgiler il/ilçe müdürlükleri tarafından PETVET'e kaydedilebilecek.
Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
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