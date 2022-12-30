İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞIRKEN KOPTU
Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada "Vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor. " ifadelerini kullandı.
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