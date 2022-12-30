İzmir’in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞIRKEN KOPTU

Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada "Vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor. " ifadelerini kullandı.