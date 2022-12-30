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İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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İzmir’in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞIRKEN KOPTU

Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada "Vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor. " ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor..

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