Bankalarda yeni dönem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI

Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.

Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.



