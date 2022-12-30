30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bankalarda yeni dönem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Bankalarda yeni dönem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Bankalarda yeni dönem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

BANKA İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI GEREKECEK

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK

Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI

Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.

Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.


Bakan Soylu’dan yeni terör soruşturması açıklaması! BAKAN SOYLU'DAN YENİ TERÖR SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI!
İBB’deki terör soruşturması İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI
Ülkeye giriş yapan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN TIR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA