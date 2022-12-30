Bankalarda yeni dönem! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
BANKA İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI GEREKECEK
BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.
6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK
Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.
TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI
Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.
Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
- 1.680 sözleşmeli astsubay alımı ilanı: 2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
- Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?
- SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?
- EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...
- KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...
- Bugünkü Cuma hutbesi: Diyanet 30 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Hutbe Arapça ve Türkçe tam metni...
- EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı ikinci alım olacak mı, var mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nur Sürer Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
- Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?