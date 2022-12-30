CHP’nin ’İGDAŞ’ algılarına EPDK Başkanı’ndan canlı yayında yanıt: Ayrı uygulama varsa pazartesi istifa ederim

"Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım." diyen Yılmaz sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.''