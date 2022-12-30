CHP'nin 'İGDAŞ' algılarına EPDK Başkanı'ndan canlı yayında yanıt: Ayrı uygulama varsa pazartesi istifa ederim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, katıldığı canlı yayında, İstanbul'da doğal gaza yapılan zam üzerinden kendisini hedef alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a yanıt verdi. Şu ana kadar 72 ilin tarifesini yaptıklarını ve son olarak da İstanbul'un tarifesinin belirlendiğini belirten Yılmaz, "Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim." diye konuştu.
İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına indirim yapıldı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.
EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.
CHP ALGILARA BAŞLADI: "SADECE İGDAŞ'A YÖNELİK"
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuk olduğu TV100 canlı yayınında, İstanbul'da doğal gaza yapılan yüzde 12'lik indirimin İBB bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik bir tarife olduğunu öne sürdü.
EPDK BAŞKANI'NDAN CHP'Lİ TORUN'A CANLI YAYINDA CEVAP: "PAZARTESİ İSTİFA EDERİM"
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, canlı yayına bağlanıp Seyit Torun'un İGDAŞ ile iglili iddialarına cevap verdi.
Şu ana kadar 72 ilin tarifesini yaptıklarını ve son olarak da İstanbul'un tarifesinin belirlendiğini belirten Yılmaz, "En son il olarak da İstanbul'un İGDAŞ'ın tarifesini yaptık. Bizim İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir. Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı." diye konuştu.
"Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım." diyen Yılmaz sözlerini şöyle noktaladı:
"Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.''
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