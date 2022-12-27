Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam
Son dakika haberleri... İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı, servis ücretleri 19,95 arttı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.
İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.
Son UKOME düzenleme tarihi olan 6 Nisan 2022 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL'ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre), kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edilmiş olduğundan dolayı ücret düzenlemesinin yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.
Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır.
Buna göre;
• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
• Marmaray en uzun mesafe Ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL,
• Metrobüs en uzun mesafe Ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL,
• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,
• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL
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