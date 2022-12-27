Son dakika: İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam

Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi toplu taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş,) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında (ortalama) ücret artışı düzenlemesi 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır.