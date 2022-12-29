Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü?
Pele öldü mü, yaşıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu sosyal medyada gündeme oturdu. Brezilya futbolunun efsane ismi Pele'nin hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında yer alıyor. Peki, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü?
Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşındaki hayatını kaybetti. Peki, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü?
PELE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Dünya futbolu 'Siyah İnci'sini kaybetti! Brezilyalı efsane Pele hayata gözlerini yumdu
Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele, tam adıyla Edson Arantes de Nascimento, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci' lakaplı Pele'den acı Haber geldi.
Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
Kariyerinde birçok başarıya imza atan, Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma unvanını elinde bulunduran ve FIFA tarafından asrın futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı efsane yaşamını yitirdi.
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