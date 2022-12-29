Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşındaki hayatını kaybetti. Peki, Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele neden, kaç yaşında öldü?