Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Karadeniz’de doğal gaz keşfi açıklaması! Türkiye gücüne güç katmaktadır

2023 yılında sevinci az, kaygısı çok; öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte; gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervinin keşfedildiğini öğrenmiş olduk. Bu gelişmeden de hakikaten sevinç duyduk.

Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır.

Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir.