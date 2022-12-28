Gezi Parkı davasında karar! Osman Kavala’nın cezası onandı

İSTİNAFTAN ONAMA

Verilen hükmün ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Dosya 3. Ceza Dairesi'nce incelendi. Kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen davaya ilişkin "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu. Cezalar onandı.

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