EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birazdan yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak. Peki, EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...