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EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

EYT yaş şartı var mı yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin kapsamıyla ilgili birazdan açıklama yapacak. Peki, EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birazdan yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak. Peki, EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kaktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

EYT YAŞ ŞARTI VAR MI YOK MU? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI...

Başkan Erdoğan, son dakika açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı sonrası EYT düzenlemesinin 2022 yılı bitmeden açıklanacağını ve EYT yaş sınırı konusunda karar verileceğini ifade etmişti.

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

EYT'de yaş şartı kaldırıldığında bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,9 milyon kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı gelmezse yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon civarında olacak.

Bu kişilerin 746 bini SSK'lı, 480 bini Bağ-Kur'lu, 400 bini memur ve 274 bini işsiz durumda bulunuyor.

EYT YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI OLACAK MI?

"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek

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