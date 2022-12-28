Halk otobüsleri şoförlerinden İBB'ye büyük isyan: Kul hakkı yiyorsunuz
Son dakika haberi...Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN), İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı.KATAŞ-SEN Başkanı Başaraner "? Kul hakkı yiyorsunuz. Asgari ücretle çalıştırdığınız bu şoförlerin hakkını yiyorsunuz" diye konuştu.
KATAŞ-SEN başkan ve üyeleri, taleplerini dile getirmek için İBB Saraçhane binası önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Grup açıklama öncesi, 'Eşit işe, eşit ücret' sloganları attı. Şoförlerin çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen KATAŞ-SEN Başkanı Şahin Başaraner, "Binlerce şoför arkadaşımız yaşamın dışına konulmuş durumda. Bizim çalışma koşullarımızı düzeltin. Kurallı bir çalışma ortamı sağlayın. Bir senedir yetkililerle, İETT ve İBB ile yaptığımız görüşmelerden sonuç alamadık. Şoför arkadaşlarımız yalnız bırakılarak, şiddetin önü açılıyor. Aylardır dikkat çekiyoruz, otobüslerdeki kameralar, güvenliği sağlıyor buna itirazımız yok. Ancak şoförlerin önüne koyduğunuz ve yapay zekayla yönlendirdiğiniz casus kamerayı, her gün 18-20 saat çalışan şoförün gözüne odaklayıp, psikolojisini bozuyorsunuz. Yetmiyor, raporlarla, mobbingle, baskıyla şoförü yıldırıyorsunuz" dedi.
"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRDIĞINIZ ŞOFÖRLERİN HAKKINI YİYORSUNUZ"
Başaraner, "Şoförün dinlenme yeri, tuvaleti yok. Her gün bir sefer çıkıyor 5-6 saat yolda, tuvalet ihtiyacını bile gideremeyen bu şoförlere hiç mi acımıyorsunuz? Yaşanan kazalarda şoförleri sürekli suçlu ilan ediyorsunuz. Yaptığımız hataları, kusurları suç ilan ediyorsunuz. Suç ceza kanununda olur. Sizler bizleri suçlu yerine koyup, yargılıyorsunuz. Bu yaşanan kazaların sorumluluğunu şoförlerin üzerine yıkarak kurtulamazsınız bu işten. Kamunun, amirin, denetimcinin hiç mi suçu yok? İnsanlıktan çıkardığınız şoförlere bir de rapor ve cezalarla reva gördüğünüz hak mıdır? Kul hakkı yiyorsunuz. Asgari ücretle çalıştırdığınız bu şoförlerin hakkını yiyorsunuz" diye konuştu.
"HALK OTOBÜSLERİNİN YÜZDE 30'U TEK ŞOFÖRLE ÇALIŞIYOR"
Başaraner, eşit işe eşit ücret sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımıza harçlık, ailelerimize pazar parası veremiyoruz. Bizler sizlerin kölesi değiliz. İşçiler, emekçiler, şoförler hakkını alamıyorsa isyan haktır. İsyan etmek haktır. Eğer istediğiniz buysa, istediğinizi alacaksınız. İçerideki müdürler şoför arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Tehdit eden tehdit bulur. Bela isteyen bela bulur. Hukuğu, yasayı işletin ama, kuralsızlık hakimse, kuralsızlık kuralsa isyan hakkımızdır, isyan edeceğiz bunu bilin. Sabah 04.00'de işi alan arkadaşlar, şoför olmadığı için akşam 23.00-00.00'da servise çıkan 01.00'da servisi bitiriyor. Git mazot al, aracı yıkat, 2 saat uyu, tekrar işe gel. Şu anda halk otobüslerinin neredeyse yüzde 30'u bir şoförle çalışıyor. Buradan talebimizi yeniliyoruz; İETT personeli ne alıyorsa, özel halk otobüsü şoförleri de onu alsın. Biz dilenci değiliz, sizden kadro istemiyoruz. Kadronuz da yalan zaten ama, aynı koşulları sağlayın bu mağduriyeti giderin" dedi.
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