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Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle

Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme için açıklamalar yakından takip edilecek. İşte, Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izlemek için detaylar...

Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini yakından takip eden milyonlarca vatandaş detayları merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 19:45'te düzenleme için açıklamalarda bulunacak. İşte, Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izlemek için detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak.

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Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Başkan Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GERİYE DOĞRU ÇEKİLMEDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Burada 23 yıllık bir mağduriyet vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bir çalışma yapıldı. Bakan Bilgin askerlik doğum borçlanması ve fiili hizmetle ilgili borçlanmanın geriye doğru çekilmesiyle ilgili hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi.

"SÜRECE DAHİL EDİLMELERİ GÜNDEMDE"

Yurtdışında bulunan 20 milyona yakın vatandaşımız var. İkili sözleşmeler var bu ülkelerle. Türkiye'de bir çalışmanız varsa ve devamında yurt dışında çalışmanız varsa bunlarla ilgili de sürecin dahil edilmesi de gündemde.

"İŞVERENE DESTEK VERİLECEK"

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl 5000 sigorta günü minimum olmak üzere ayrım vardı. EYT yasalaştığı zaman milyonlar emekli olacak. Kıdem tazminatıyla ilgili işverenler ricada bulundu. Bu konuda devlet de destek verecek. İşverenlere de Kredi Destek Fonu adında da bir destek verilecek.

Yaş haddi olmaz ise yaklaşık 2 milyon civarında kişi emekli olacak.

"MÜJDELİ HABERİ VERELİM"

Askerlik borçlanmalarında, avukatlık stajlarında tarihleri geri çekme durumu mevcut. Burada tarih önemli 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da tarih geri çekilecek. 540 günlük bir fark var buradaki kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Ama biz buradan müjdeli haberi verelim.

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