Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle

"İŞVERENE DESTEK VERİLECEK"

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl 5000 sigorta günü minimum olmak üzere ayrım vardı. EYT yasalaştığı zaman milyonlar emekli olacak. Kıdem tazminatıyla ilgili işverenler ricada bulundu. Bu konuda devlet de destek verecek. İşverenlere de Kredi Destek Fonu adında da bir destek verilecek.

Yaş haddi olmaz ise yaklaşık 2 milyon civarında kişi emekli olacak.