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Başkan Erdoğan'dan şehit er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit er Hüseyin Korkmaz’ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

PENÇE-KİLİT'TEN ACI HABER

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü örgütün taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Gaziantep'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Korkmaz'ın Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

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