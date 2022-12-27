27 Aralık 2022, Salı
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Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı
Evcil hayvanlar için 'mikroçip' takma uygulamasının süresinin bitmesine sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, 31 Aralık'ta dolacak sürenin uzatılabileceğini söylerken "genel gidişata bakarak değerlendireceğiz" dedi.