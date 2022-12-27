Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

Evcil hayvanlar için 'mikroçip' takma uygulamasının süresinin bitmesine sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, 31 Aralık'ta dolacak sürenin uzatılabileceğini söylerken "genel gidişata bakarak değerlendireceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN