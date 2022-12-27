İYİ Parti’de istifa: Erdal Sarızeybek ’Mesele koltuk değil’ diyerek partiden ayrıldı

"ALIN BİR KOLTUK DA BEN VEREYİM"

Twitter hesabından istifasını duyuran Sarızeybek, "Meselenin koltuk merakı olduğu düşünen varsa eğer, alın bir koltuk da ben vereyim; 'Erdal Sarızeybek siyasi parti üyeliğini sonlandırıp, Genel İdare Kurulu Üyeliği'ni düşürdü.'" ifadelerini kullandı.