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Diyanet'ten İslam'a ve Peygamberimize hakarete suç duyurusu

DİN
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Diyanet’ten İslam’a ve Peygamberimize hakarete suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Peygamber'e hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'a ve Hz. Peygamber'e yapılan hakarete karşı suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, kişisel sosyalmedya hesaplarından paylaştığı mesajında "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.

Kutay, itiraz eden bir öğrenciye "Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün" karşılığını verdi.9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay'a "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İslam’a saldıran küstah gazeteciye soruşturma İSLAM'A SALDIRAN KÜSTAH GAZETECİYE SORUŞTURMA

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