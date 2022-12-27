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CHP'de 40 il başkanı istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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CHP’de 40 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istafa ettiğini duyurdu.

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