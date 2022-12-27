İletişim Başkanlığı haftanın yalan haberlerini yayımladı: Halk TV de listede!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 19-25 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, 5 başlıkta öne çıkan "haftanın yalan haberleri"ne yer verildi. Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu", "Halk TV'ye 'Terörü mimikle övme' cezası verildi", "Türkiye'ye doğrudan yatırımın beşte dördü gayrimenkul yatırımından oluşuyor", "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" ve "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 19-25 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Bültende öne çıkan haftanın yalan haberleri şöyle:
- "Paris'teki Irkçı Saldırının Failinin Soyadının Mehmet Olduğu" İddiası
- "Halk TV'ye 'Terörü Mimikle Övme' Cezası Verildi" İddiası
- "Türkiye'ye Doğrudan Yatırımın Beşte Dördü Gayrimenkul Yatırımından Oluşuyor" İddiası
- "Sevgi Evinde Kalan 11 Yaşındaki Çocuğun Yüzünde Sigara Söndürüldü" İddiası
- "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölümünde Doktor Yok" İddiası
Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu" iddiasını içeren haberlere ilişkin, Fransa makamlarının, failin 69 yaşındaki Fransız uyruklu William M. olduğunu ve yakalandığını açıkladığı anımsatıldı.
Açıklama üzerine bazı sosyal medya hesaplarının, konuyu çarpıtarak William'ın soyadının "Mehmet" olduğunu ve Türk asıllı olduğunu ileri sürdüğü hatırlatılan bültende, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.
"HALK TV'YE 'TERÖRÜ MİMİKLE ÖVME' CEZASI VERİLDİ" İDDİASI
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, "RTÜK, Halk TV'ye 'terörü mimikle övme' cezası verdi" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, "Uzman raporunda cezanın, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'taki terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verildiği belirtilmiştir. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren nitelikte yayın yapıldığına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.
"TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIMIN BEŞTE DÖRDÜ GAYRİMENKUL YATIRIMINDAN OLUŞUYOR" İDDİASI
Türkiye'ye doğrudan yatırımla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gayrimenkul yüzde 80, sermaye girişi yüzde 20; doğrudan yatırım bundan ibaret" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, Türkiye'nin son 17 yılda (2006-2022) toplam 234.3 milyar Amerikan doları doğrudan yatırım aldığı, bunun yüzde 27.1'inin de gayrimenkul niteliğinde doğrudan yatırımlardan oluştuğu kaydedildi.
Bültende, "Net doğrudan yatırım, Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların (sermaye girişi) Türkiye'nin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar (sermaye çıkışı) düşülerek elde edilmektedir. 2006-2022 döneminde net doğrudan yatırım 177.4 milyar Amerikan doları olup, gayrimenkul niteliğindeki doğrudan yatırımın payı 63.4 milyarla yüzde 35,6'dır." ifadesi paylaşıldı.
"SEVGİ EVİNDE KALAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜLDÜ" İDDİASI
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" iddiasının da asılsız olduğu aktarılan bültende, tıbbi tetkiklere dayanan raporlar ve çocuğun beyanı incelendiğinde de iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı kaydedildi.
"HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ'NDE KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE DOKTOR YOK" İDDİASI
Bültende, bazı basın yayın organlarındaki "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddiasının asılsız olduğu bildirilerek, şu ifadeleri yer verildi:
"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanenin resmi internet sitesi incelendiğinde, kardiyoloji bölümünde görev yapan iki doktorun bulunduğu görülmektedir. Doktorların isimlerinin de yer aldığı web sitesindeki son güncelleme tarihinin 20 Ekim 2022 olduğu anlaşılmaktadır. Dörtyol Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı mayıs ayından itibaren, web sitesinde bilgileri doğrulanan kardiyoloji doktorları da aktif görevdedir."
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