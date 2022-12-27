İletişim Başkanlığı haftanın yalan haberlerini yayımladı: Halk TV de listede!

"TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIMIN BEŞTE DÖRDÜ GAYRİMENKUL YATIRIMINDAN OLUŞUYOR" İDDİASI

Türkiye'ye doğrudan yatırımla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gayrimenkul yüzde 80, sermaye girişi yüzde 20; doğrudan yatırım bundan ibaret" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, Türkiye'nin son 17 yılda (2006-2022) toplam 234.3 milyar Amerikan doları doğrudan yatırım aldığı, bunun yüzde 27.1'inin de gayrimenkul niteliğinde doğrudan yatırımlardan oluştuğu kaydedildi.

Bültende, "Net doğrudan yatırım, Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların (sermaye girişi) Türkiye'nin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar (sermaye çıkışı) düşülerek elde edilmektedir. 2006-2022 döneminde net doğrudan yatırım 177.4 milyar Amerikan doları olup, gayrimenkul niteliğindeki doğrudan yatırımın payı 63.4 milyarla yüzde 35,6'dır." ifadesi paylaşıldı.