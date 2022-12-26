Yılın son kabinesi toplanıyor! Karadeniz'de yeni müjde ne olacak? İşte masadaki konular: EYT, memur ve emekli zammı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 yılının son toplantısını yapacak. Başkan Erdoğan'ın Erzurum'da Karadeniz gazıyla ilgili "Pazartesi günü müjde açıklayacağız" sözleri sonrası milyonlar gözünü Külliye'ye çevirdi. Ayrıca masada memur ve emekli zammı, EYT düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve zincir marketler de var.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni müjdeler bekleniyor. Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var.
Başkan Erdoğan, Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacak.
KABİNE KRİTİK MADDELERLE TOPLANIYOR
Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.
KARA HAREKATI
Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.
KARADENİZ'DE YENİ MÜJDE NE OLACAK?
Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeler de gündemde. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.
"PAZARTESİ GÜNÜ MÜJDELERİ PAYLAŞACAĞIZ"
Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Başkan Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
YENİ REZERV Mİ BULUNDU?
SETA Enerji Araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Kanuni ve Yavuz gemilerimiz oradaki kuyuların çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda orada 10 tane gaz kuyusu var aktif 9'unun sondajı tamamlanmış durumda. Yılsonuna doğru inşallah 10'uncusunun da tamamlanması planlanıyor.
Sakarya gaz sahasını keşfeden Fatih gemisi ise şu anda Çaycuma açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Yani bütün sondaj gemilerimiz Abdülhamid Han dışında bölgede. Aslında iki ihtimal de söz konusu yeni keşif de gelebilir Çaycuma kuyusundan, bölgedeki gaz miktarı da artabilir. Bence ikisine de hazırlıklı olmakta fayda var.
EYT, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ BEŞTEPE'DE
EYT'de en çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları ele alınacak.
Ayrıca, memur ve emeklisine yeni yılda yapılacak zam da toplantıda değerlendirilecek.
ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA
Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.
SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK Mİ?
Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da bir sunum yapması bekleniyor. Başarı teşvik programı için atılan adımlar, başvuru şartları sosyal yardımların kapsamı da toplantıda değerlendirilecek.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DE KONUŞULACAK
Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen Anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takviminin de değerlendirmesi toplantının gündemde olacak.
2022 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirme yapılacak.
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