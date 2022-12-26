Yılın son kabinesi toplanıyor! Karadeniz’de yeni müjde ne olacak? İşte masadaki konular: EYT, memur ve emekli zammı...

KABİNE KRİTİK MADDELERLE TOPLANIYOR

Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.