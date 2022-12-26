Milyonların gözü bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Kabine'nin gündeminde EYT, doğalgaz gibi önemli konular yer alıyor. Bugün masadan EYT ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?