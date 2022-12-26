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Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?

Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşların gözü 26 Aralık Pazartesi (bugün) gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili detayları bekleyen vatandaşlar bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Milyonların gözü bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Kabine'nin gündeminde EYT, doğalgaz gibi önemli konular yer alıyor. Bugün masadan EYT ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gündemde neler var?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı saat 15.00'de başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın hemen ardından alınan kararları açıklaması bekleniyor.

GÖZLER KARADENİZ GAZI'NDAKİ MÜJDEDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdaki son aşama toplantıdaki kritik konulardan biri olacak.

Başkan Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise milyonların merakla beklediği EYT olacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelede de Başkan Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda konuya ilişkin denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.

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