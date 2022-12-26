Kiraz Deresi’ni kirleten firmaya ceza yağdı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 1 MİLYON 470 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen denetim ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak kirliliğin, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı." ifadeleri kullanıldı.