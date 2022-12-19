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Adana’da kan donduran vahşet! Dere yatağında eşek başı ve kemikler bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Adana’da kan donduran vahşet! Dere yatağında eşek başı ve kemikler bulundu

Adana’da dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı.Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi.

Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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