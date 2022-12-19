Adana’da kan donduran vahşet! Dere yatağında eşek başı ve kemikler bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı.Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.