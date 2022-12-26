Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 26 Aralık İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram'da yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 26 Aralık İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?