Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine'nin gündeminde EYT, doğalgaz gibi önemli konular yer alıyor. Bugün masadan EYT ile ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanlar Kurulu'nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na Başkanlık ediyor. Kabine Toplantısı kararları ile milyonların merak ettiği sorular yanıt bulmuş olacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı'na Başkanlık ediyor. Kabine Toplantısında birçok kritik başlık Bakanlar Kurulu tarafından görüşülüyor.
BAKANLAR KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN SUNUM YAPACAK
Kabine Toplantısı kararları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Bakanlar, kendi alanlarındaki konulara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapacak. Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile netlik kazanacak.
KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
Kabine Toplantısının öncelikli gündemi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a EYT çalışmasının sunulacağını söyledi. Bilgin, "Ocak ayına varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" dedi.
KABİNE TOPLANTISINDA BAKAN BİLGİN EYT SUNUMU YAPACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmayı anlatacak. Bilgin'den son bilgileri alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği EYT düzenlemesi ile ilgili açıklamayı, Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı ulusa sesleniş konuşmasında yapacak.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DA KABİNE TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILACAK
Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.
KARADENİZ GAZI MÜJDESİ
Kabine Toplantısı kararları kadar, Karadeniz'den gelecek yeni gaz rezervi müjdesi de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü inşallah sizlerle bir müjdeyi daha paylaşacağım" diyerek Karadeniz gazında yeni bir gelişme olduğunun mesajını vermişti. Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyururken, Karadeniz gazından yeni müjdeyi de açıklayacak.
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