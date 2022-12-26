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KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...

Kabine Toplantısı canlı yayın bilgilerine dair detaylar merak ediliyor. Yılın son toplantısını yapacak olan Kabine'nin gündeminde milyonları ilgilendiren EYT var. Alınacak kararları yakından takip eden vatandaşlar arama motorlarında "Kabine Toplantısı hangi kanalda canlı yayınlanacak?", "26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Gözler bugün saat 15.00'da başlayacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki 26 Aralık Kabine Toplantısı canlı yayını hangi kanalda? İşte Kabine Toplantısı ahaber yayını...

26 ARALIK KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamaları canlı yayınla A Haber ekranlarında olacak. İşte A Haber canlı yayın sayfası;

AHaber CANLI YAYIN

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın hemen ardından alınan kararları açıklaması bekleniyor.

GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdaki son aşama toplantıdaki kritik konulardan biri olacak. Başkan Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise milyonların merakla beklediği EYT olacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelede de Başkan Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda konuya ilişkin denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

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