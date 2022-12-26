KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...

26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Gözler bugün saat 15.00'da başlayacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki 26 Aralık Kabine Toplantısı canlı yayını hangi kanalda? İşte Kabine Toplantısı ahaber yayını...

26 ARALIK KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamaları canlı yayınla A Haber ekranlarında olacak. İşte A Haber canlı yayın sayfası;