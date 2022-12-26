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Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması: 47 bin 164 kişi ülkelerine geri gönderildi

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Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan düzensiz göçle mücadele açıklaması: 47 bin 164 kişi ülkelerine geri gönderildi

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

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