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Son dakika: 7 ilde PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Son dakika: 7 ilde PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Şanlıurfa merkezli, 7 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

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