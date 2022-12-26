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Diyarbakır'da terör gözaltısı! DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Diyarbakır’da terör gözaltısı! DBP Eş Genel Başkanı ile 14 şüpheli adliyede

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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