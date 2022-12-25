Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?
Yemek kartı uygulaması ile son zamanlarda birçok kafa karıştırıcı iddia ortaya atıldı. Milyonlarca çalışan bu iddiaların sonucunda arama motorlarında "Yemek kartları marketlerde geçecek mi?" sorusunu sıklıkla araştırmaya başladı. Birçok işverenin tercih ettiği yemek kartları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki yemek kartları marketlerde geçecek mi? Yemek kartları nerelerde geçiyor?
Yemek kartları marketlerde geçecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yemek kartları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?", "Yemek kartları marketlerde geçecek mi?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte yemek kartları ile ilgili son gelişmeler...
YEMEK KARTLARI MARKETLERDE GEÇİYOR MU?
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.
Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."
YEMEK KARTI NEDİR?
Yemek kartı, işverenlerin çalışanlarına yeme/içme ihtiyacını karşılamak amacıyla sundukları öğle yemeği hakkının, yemek kartı firmalarının anlaştığı üye işyerleri kapsamında nakit yerine kart veya kupon şeklinde karşılanması sistemine verilen isimdir.
YEMEK KARTLARI NERELERDE GEÇİYOR?
Yemek kartları ile ilgili herhangi bir yeni düzenleme söz konusu değil. Yani yemek kartlarıyla hem anlaşmalı yerlerden yemek yenilebilecek hem de alışveriş yapılabilecek.
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- Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?
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