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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde

Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

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