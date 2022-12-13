Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda gri kategoriye 2 çizik daha

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde *GRİ* kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan *Agit Nizip kod adlı Yakup Demir* olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan (*1*) terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.