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Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda gri kategoriye 2 çizik daha

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda gri kategoriye 2 çizik daha

Son dakika haberleri... Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin gri kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde (*3*) terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin Sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde *GRİ* Kategoride yer alan "Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar" olduğu belirlendi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde *GRİ* kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan *Agit Nizip kod adlı Yakup Demir* olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6'ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ'un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan (*1*) terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

PKK'NIN SÖZDE GABAR CEPHESİ TAKIM SORUMLUSU TUTUKLANDI

Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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