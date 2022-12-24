Türkiye genelinde sahtecilik yapan çete çökertildi

Nevşehir'de Kapadokya gezisi yapmak isterken internet üzerinden araç kiralaması yaptığı sırada dolandırıldığını fark eden bir vatandaşın şikayeti ile çalışmalara başlayan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği hesabın izini sürdü. Polis; şüphelinin hesabına 6 günde 2 milyonu aşkın para girişi olduğunu belirledi. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında çete liderliğini, PKK terör örgütü üyeliği suçundan kaydı bulunan Ümit T.'nin yaptığı tespit edildi. Zanlıların, araç ve bungalov ev kiralama şirketi adı altında sahte siteler kurduğu, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldıkları çok sayıda GSM hattıyla siteleri arayan vatandaşları dolandırdığı anlaşıldı. Çete üyeleri arasındaki A.K.'nin ise Ankara'da ünlü bir sanatçının konserinde locada 50 bin lira karşılığında yer ayırtmak istediği, yer olmaması durumunda ücretin 2 katını vererek locayı aldığı da edinilen bilgiler arasında. Çete lideri Ümit T.'nin ise 2.2 milyon liralık aracını satarak 5.5 milyonluk araç için pazarlık yaptığı tespit edildi. Çağrı merkezinde çalışan kadınlar ile birlikte Ankara'da gece hayatında haftalık 350 bin lira para harcadığı ve çete üyelerinin Ankara ve Mersin'de aylık kirası toplamda 100 bin lira olan sitelerde yaşadıkları belirlendi.