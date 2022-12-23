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İstanbul Valiliğinden vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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İstanbul Valiliğinden vatandaşlara ’dolandırıcılık’ uyarısı

İstanbul Valiliği, vatandaşların, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesini istedi. Yapılan açıklamada, "Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz." denildi.

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