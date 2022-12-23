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İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder cezaevine konuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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İspanya’da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder cezaevine konuldu

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Atilla Önder, İspanya'nın başkenti Madrid'de yakalanmıştı. Türkiye'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Atilla Önder cezaevine gönderildi.

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Atilla Önder cezaevine konuldu.

Dün akşam İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Önder'in, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'ne çıkarılan Önder'in, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okundu. Önder daha sonra cezaevine gönderildi.

Önder, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013'te "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satıl alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam toplamda 31 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmış, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti. Verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Önder kırmızı bültenle aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün İspanya'da yakalandığını duyurduğu Önder, Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de dün teslim alınmış, uçakla İstanbul'a getirilmişti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKASI VAR: KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Polisinin takibi sonuç verdi.

Kırmızı bültenle aranan dünyanın önemli uyuşturucu baronlarından Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliği ile Türkiye'ye getiriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet'', "Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.

Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız. ilgili ülkelerin Interpol Birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı.

Önder, 22.12.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Atilla Önder Türkiye’ye getirildi ATİLLA ÖNDER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Atilla Önder Türkiye’ye getirildi ATİLLA ÖNDER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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