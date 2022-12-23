FETÖ iltisaklı hakim Hüseyin Zengin’e Samsun adliyesi kalkan oldu! Engelleme yarışına girdiler

Başka bir itirafçı olan ve örgüt içinde Bölge Üniversite Mesulü olarak görev alan Kenan K., "2012'de cemaat evlerinde kaldığım dönemde görürdüm. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

İtirafçı İbrahim Enes O. da Zengin'i teşhis ederek, "Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Sonra hâkim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.