FETÖ iltisaklı hakim Hüseyin Zengin'e Samsun adliyesi kalkan oldu! Engelleme yarışına girdiler
Hakkında FETÖ iltisakına ilişkin ifadeler ortaya çıkan Hakim Hüseyin Zengin ile ilgili haberlere görev yaptığı Samsun Adliyesi’nce sürekli erişim engeli veriliyor. Sulh Ceza Hakimlerinin FETÖ ifadelerinin işlendiği haberlere hiçbir araştırma yapmadan erişim engeli vermek için yarış içine girmeleri dikkat çekti. Zengin hakkındaki FETÖ ifadelerinin yeraldığı haberde Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi Nagehan Kısacık Aydın erişim engeli karar vermişti. Bu kararın haberleştirilmesi üzerine bu kez Aydın’ın başvurusu nedeniyle arkadaşı olan Samsun 3. Sulh Ceza Hakimi Tuba Kolaş Gürgüz erişim engeli kararı verdi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2020 yılında yakalanan bazı FETÖ militanları itirafçı oldu ve örgütün yargıdaki yapılanmasına ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraflar hakkında detaylı soruşturma yapıp teşhis işlemleri yaptı. Elde edilen deliller ile ilgili bir kısım şüpheli hakkında iddianameler düzenlenirken halen meslekte oldukları anlaşılan bazı hakim savcılar ile ilgili deliller de Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi.
Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. İddialara göre Hüseyin Zengin İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde örgütün Fatih'te bulunan evlerinde kalmıştı.
İTİRAFÇILAR NE DEDİ
Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti. Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.
Başka bir itirafçı olan ve örgüt içinde Bölge Üniversite Mesulü olarak görev alan Kenan K., "2012'de cemaat evlerinde kaldığım dönemde görürdüm. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.
İtirafçı İbrahim Enes O. da Zengin'i teşhis ederek, "Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Sonra hâkim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.
AYNI ADLİYEDE GÖREV YAPIYORLAR
Söz konusu ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne ulaştırıldı. Hüseyin Zengin Cumhuriyet Gazetesi'ne haber konusu olunca hakkındaki bu ifadeler de deşifre oldu. Tamamen savcılık kayıtlarına geçen ve Hakimler Savcılar Kurulu kayıtlarında da bulunan bu ifadeleri yayınlayınca halen Samsun Adliyesi'nde Hakim olan Hüseyin Zengin aynı adliyede bulunan Samsun Sulh Ceza Hakimi arkadaşının kapısını çaldı ve erişim engeli istedi.
Hakim Nagehan Kısacık Aydın hemen erişim engeli kararı verdi. Karar öncesinde HSK'ya yazı yazılıp Hüseyin Zengin hakkında soruşturma olup olmadığının sorulmaması da dikkat çekti. … Hakim Nagehan Kısacık Aydın, Cumhuriyet Savcılarına verilen bu ifadelerin Zengin'in kişilik haklarını zedelediğini, mesleğine zarar verme kastı olduğunu iddia etti. Aynı hakim Hüseyin Zengin'in Cumhuriyet Gazetesi'ni tekzip ettiğine ilişkin habere de erişim engeli getirdi. Aynı gün Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yazı da yazan hakim, kararın gereğinin yerine getirilip mahkemesine bilgi verilmesini talep etti.
Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin Hüseyin Zengin hakkında verdiği haberin kaldırılması kararını haberin gündeme getirmesinin ardından bu mahkeme hâkimi Nagehan Kısacak Aydın, haberde adının geçmesi sebebiyle mesai arkadaşının mahkemesi olan Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.
"TOPLUMDA YANLIŞ ANLAŞILIR"
Hakim Nagehan Kısacık Aydın talep dilekçesinde haberin toplumda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini ileri sürdü. Samsun 3. Sulh Ceza Hakimi Tuba Kolaş Gürbüz de hakim arkadaşını kırmadı ve talebini kabul etti. Hüseyin Zengin ile ilgili FETÖ ifadelerinin yer aldığı haberlerin erişiminin durdurulması ile ilgili yeni kararı Samsun Adliyesi'nden hangi hakimin vereceği merakla bekleniyor.
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