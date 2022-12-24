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Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberi...Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Şeyda Kutsi atandı.

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