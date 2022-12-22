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Adalet Bakanlığından "kadın tutuklunun odasında habersiz arama" iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Adalet Bakanlığından kadın tutuklunun odasında habersiz arama iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığından, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir kadın tutuklunun odasına jandarma personeliyle girilerek, habersiz şekilde arama yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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