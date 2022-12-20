Türkiye’ye girmeye çalışırken sınırda yakalanan DEAŞ’lı terörist Hatay’da adliyeye sevk edildi

Suriye sınır hattında ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen DEAŞ'lı terörist, Hatay'da adliyeye sevk edildi.

Dün, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştığı sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M'nin Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.