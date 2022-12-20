Türkiye'ye girmeye çalışırken sınırda yakalanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da adliyeye sevk edildi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., dün yapılan operasyonla Hatay sınır hattında yakalanmıştı. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi.
Suriye sınır hattında ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen DEAŞ'lı terörist, Hatay'da adliyeye sevk edildi.
Dün, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştığı sırada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M'nin Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, DEAŞ'lı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.
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