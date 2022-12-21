Yunan zulmünden Türk jandarması kurtardı! “Mehmetçik olmasaydı 40’ımız da donacaktık”

Silah zoruyla suya atıldıklarını belirten İran uyruklu 21 yaşındaki Alınır Rashidi, "Bizi dövdüler. Meriç'e doğru geri gönderdiler. Orada kıyafetlerimizi, paralarımızı ve cep telefonlarımızı aldılar. Botlarla bir kısmımızı Türkiye'ye geri gönderdiler, bir kısmımızı da nehrin ortasında suya attılar.Ben de onların arasındaydım. Yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin askerleri ateş yaktı. Yunanistan tarafında 4-5 kişi beni o kadar dövdü ki bayıldım. Şimdi çok daha iyiyim. Hastaneye götürdüler beni. Sonra buraya geldik" İfadelerini kullandı.

Fas uyruklu Abdülsamed Gamda ise, "Yunan askerleri sopalarla bize vurdu. Daha sonra geri gönderilmek üzere yola çıktık. Suyun ortasında bize silah göstererek nehrin içine indirdiler. Kendi imkânlarımızla Türkiye tarafına geçtik. Türk askeri bizi gördü, bizim için ateş yaktılar, bize giysiler verdiler" dedi.