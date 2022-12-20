“Koca Yusuf” uçakları Ukrayna’dan Türkiye'ye dönüyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır.” denildi. Peki, "Koca Yusuf-Uçan Kale" A40MM Atlas'ın özellikleri neler? Detaylar haberimizde...
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır." bilgisini paylaştı.
10 AY SONRA YUVAYA DÖNÜYOR
"Koca Yusuf" uçakları 10 aydır Ukrayna'da bulunmaktaydı.
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
"KOCA YUSUF" A40MM ATLAS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
"Koca Yusuf - Uçan Kale" adı ile anılan uçakların gerçek adı A40MM Atlas'dır.
75 tonu aşkın ağırlığı, 9 bin kilometreye yakın menzili ve üstlendiği zorlu görevlerle bu sıfatları layığıyla taşıyor.
KOCA YUSUF'UN İLK GÖREVİ
'Koca Yusuf'lar ilk görevine 2014 yılında başladı. Ancak önce pandemi başlangıcında Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesinde, son olarak da Afganistan'dan Mehmetçik'i Türkiye'ye sağ salim taşımasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Koca Yusuf'un uzunluğu tam 44 metre. Neredeyse 14 katlı bir bina kadar büyük.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer nakliye uçaklarından daha büyük ve neredeyse 2 kat daha fazla ağırlık taşıyabiliyor.
Bu özellikleri sayesinde zorlu görevleri "Koca Yusuf" üstleniyor.
9 kilometreye yakın menzile sahip Koca Yusuf, pandemi başlangıcında Çin'den Türk vatandaşlarını tahliye etti.
Dünyanın her noktasındaki afet ve kriz noktalarına yardım taşıdı.
Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremlerde, Van'daki çığ faciasında yardımların ulaştırılmasında başrol oynadı.
"Koca Yusuf" Afganistan'da da boy gösterdi. Bu devasa uçaklardan özel bir uçuş ekibi sorumlu.
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