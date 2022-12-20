“Koca Yusuf” uçakları Ukrayna’dan Türkiye’ye dönüyor

10 AY SONRA YUVAYA DÖNÜYOR

"Koca Yusuf" uçakları 10 aydır Ukrayna'da bulunmaktaydı.

İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

"KOCA YUSUF" A40MM ATLAS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

"Koca Yusuf - Uçan Kale" adı ile anılan uçakların gerçek adı A40MM Atlas'dır.

75 tonu aşkın ağırlığı, 9 bin kilometreye yakın menzili ve üstlendiği zorlu görevlerle bu sıfatları layığıyla taşıyor.