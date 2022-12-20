Assos ve Troya Tünelleri Projesi’nin genç mühendisleri: “Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor”

"BİR MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASIYDI"

Sabah'ın haberine göre, Kontrol Mühendisi 37 yaşındaki Ercan Karadeniz Bursa'dan tünel projesi için yola koyuldu. Gecesini gündüzüne kattı ve büyük emek verdi. "Bir mühendislik çalışması" diyor ve ekliyor: "Benim için çok kıymetli bir projeydi. 6 sene boyunca burada hizmet verdik. Cefalı ve yorucuydu ama bir o kadar da keyifliydi. Yerin 200 metre altına indik. Tünel yapılırken çevreye tahribat vermemek için büyük çaba sarf ettik. Tünel çevresinde yaklaşık 50 bin ağaçlandırma yaptık. Yani doğanın güzelliğine daha da bir güzellik kattık. Tünel sayesinde hem can hem mal güvenliği sağlanmış oldu. Tecrübeli şeflerimiz, amirlerimizin yönlendirmesiyle genç ekipleri çalışkanlığıyla kısa sürede bitirdik. Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"