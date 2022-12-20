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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Siper Hisar ve Sungur için seri üretim kararı

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda Siper Hisar ve Sungur için seri üretim kararı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

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