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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kadın Emeği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu’na sert çıktı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir." derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi?" sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, "LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var." ifadelerini kullandı.

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