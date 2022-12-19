Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kadın Emeği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu’na sert çıktı

19 Aralık 2022, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR
- Rıfat Ilgaz'ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
- En uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?
- İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI? 2022 Hemşire, doktor, sağlık teknikeri promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Hesaplara ne zaman geçecek?
- Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!
- Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...
- TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...
- Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak
- Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?