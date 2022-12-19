19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" iddiasına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" iddiasına suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü iddiasına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğüne yönelik habere ilişkin, "İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA