Başkan Erdoğan Bülent Ecevit'in ifadelerini hatırlatıp CHP'ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Ecevit’in “Bu kadına haddini bildirin” ifadesini hatırlatıp meydan okudu. Erdoğan, "Bir başörtülü kadına 'haddini bildirin' ne demek? Ey CHP siz onların devamısınız, hadi sıkıyorsa şimdi de haddini bildirin bakalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 'Kadın Emeği Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, CHP'ye başörtüsü meselesi üzerinden yüklendi.
KİMLERİN KADIN HAKLARININ İSTİSMARCISI OLDUĞU BİR KEZ DAHA BELLİ OLACAK
Geçmişte Türkiye'de sözde modernlik, ilericilik ve çağdaşlık iddiasıyla kadınları inançlarından, kıyafetlerinden, esasen de doğrudan doğruya cinsiyetlerinden dolayı dışlayan bir zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduklarını anlatan Erdoğan, "Okullara, iş yerlerine, kamu binalarına sokulmayan kadınların gözyaşları bile bu tek parti artığı faşistlerin yüreğini yumuşatmaya yetmemişti." dedi.
Türkiye'nin artık hatırlamak bile istemediği bu karanlık günleri, AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktıklarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bununla beraber geçtiğimiz aylarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize yeniden o meşum günleri hatırlattı. Üstelik bu tartışma vesilesiyle gördük ki birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz de madem öyle dedik, temel hak ve özgürlüklerin bu tür düzenlemelere konu edilemeyeceği inancımıza rağmen meseleyi yüreğiniz sıkıyorsa gelin, anayasal düzeyde kalıcı olarak çözecek bir teklifte bulunduk. Tabii Anayasa değişikliği Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için tabii olarak teklifimizi önce Meclis'te grubu bulunan partilere götürdük. Onlardan kayda değer bir geri dönüş alamadığımız teklifimizi, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzalarıyla Meclis'e sunduk. Şimdi Meclis'teki komisyon ve genel kurul süreçlerini bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu, kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır."
HADİ SIKIYORSA ŞİMDİDE HAD BİLDİRİN BAKALIM
Birilerinin gündemi farklı da olsa aile kurumunun temel direği olan kadınların üretim yanında siyasetteki varlık ve etkinliklerinin arttığının gerçek olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Güçlü aile olmadan, güçlü bir millet olmaz. Kadın olmadan siyasetin, üretimin, büyümenin olamayacağı anlayışımızın en somut örneklerinden biri de Meclis'teki temsil düzeyidir. Az önce arkadaşlarımız söyledi. Et tekraru ahsen velev kane 180. Şimdi ben de söyleyeceğim. Nedir o? Meclis'te ilk defa 1935'te milletvekili olarak görev almaya başlayan kadınlarımızın temsil düzeyi genellikle çok düşük oranda seyretmiş hatta yüzde 1'ler seviyesine kadar inmiştir. Hatta 1999 seçimlerinde milletin oyuyla meclise gelen bir kadın milletvekilimize, bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? 'Bu kadına haddini bildirin.' demişti. Ne demek bu ya? Yani bir kadına, parlamentoya milletin oylarıyla seçilerek gelen bir başörtülü kadına, 'Bu kadına haddini bildirin' demek ne demek ya? Ey CHP, siz onların devamısınız, hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım."
Başkan Erdoğan, buralara kolay gelmediklerini, bütün hanım kardeşlerinin çektiği çok eza cefaların olduğunu belirtti.
"Diyarbakır annelerinin gözleri nasıl yaşlıysa evet bizim de ailelerimizin gözleri çok yaşlıydı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Okullarından maalesef kovulan ve bu ana muhalefetin şu anda başındaki zatın genel başkan yardımcısı olan bir kadın, ikna odalarında o bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkartarak, onları odaya alıp, orada onlara manevi işkenceyi yapıyorlardı. Hala utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar. Biz sizin cemaziyülevvelinizi gayet iyi biliriz. Çünkü aynı acıyı ben de yaşadım. Birçok yakınlarım yaşadı ve adeta sanki farklı bir ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp ondan sonra Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. O okulun müdürü de benim sınıf arkadaşım olduğu için 'Ya gönder bana.' Ve oraya gönderdim arkadaşıyla beraber. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal, sen bunları yaşamadın. Zaten senin böyle bir derdin de yok."
MECLİS'TEKİ KADIN TEMSİL ORANI YÜZDE 17,4'E YÜKSELDİ
Verdikleri mücadeleyle 2002'den itibaren Meclis'teki kadın temsil oranının düzenli olarak yükselerek bugün yüzde 17,4 seviyesine kadar ulaştığına işaret eden Erdoğan, kadınların temsil düzeyindeki olumlu gelişmeleri öğretmenlerden akademisyenlere, iş hayatından spora kadar her alanda görmenin mümkün olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, gelecek seçimlerde kadınların hem AK Parti'nin kendilerine sağladığı kazanımlara hem de Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Diğer alanlardaki sorunları çözülen, önlerindeki engeller kalkan kadınlarımızdan, artık daha büyük adımlar bekliyoruz. İşte az önce gördünüz. Neleri ispat ettiler, neleri ispat ediyorlar? Kadını ismiyle ve varlığıyla istismar etmek dışında bir müktesepleri olmayanlara aileden iş hayatına kadar her alanda beraberce sergileyeceğimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile en güzel cevabı vereceğimize inanıyorum." diye konuştu.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığını, başarıyla yürüttükleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı için tebrik eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kalkınmanın, üretimin, huzurun, şefkatin, merhametin, insanı insan yapan tüm değerlerin yüzyılı yapacaklarına olan güvenini ifade etti.
BÜLENT ECEVİT NE DEMİŞTİ?
Bülent Ecevit, milletin oyu ile seçilerek TBMM'ye gelen başörtülü milletvekili Merve Kavakçı'yı Meclis kürsüsünde hedef göstererek, "Bu hanıma haddini bildirin" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?
- Sipahi dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Sipahi dizisi gerçek mi, uyarlama mı? İşte oyuncu kadrosu...
- TKGM en az lise mezunu personel alacak! Başvurular nereden nasıl yapılır, şartları neler? SON GÜN 31 ARALIK!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi nihai isim listesi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaştı kaldı
- DA PİNCHİ KODU nedir? Hırsızların gizli dili Da Pinchi Kodu sembollerinin anlamları neler?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 STSL 15. hafta TS FB derbisi hangi tarihte oynanacak?
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR
- Rıfat Ilgaz'ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
- En uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?
- İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ