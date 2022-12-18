17-25 Aralık’ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber’de! İşte kumpasın perde arkası... Terör örgütü Adliye odalarında ne planladı?

ZEKERİYA ÖZ NE DEDİ?

Zekeriya Öz "Kılıçlar çekilmiştir. Kılıç da kan görmeden kınına geri dönmez" dedi bize.Devletin içine sızan bir cunta iktidara karşı olduğunu biz anladık. O zaman bir savcı tabi çıkıp bu konuları televizyonda konuşmaz.

HALA KAMUDA 200 BİN FETÖ'CÜ VAR

FETÖ korku imparatorluğu kurmuştu, arkadaşlarım bile bana selam vermekten çekindi. Hala kamuda 200 bin FETÖ'cü var. FETÖ hükümeti yıkmak yerine devleti yıkmak istiyor. İç savaş çıkıp devleti yok etme amacı vardı.