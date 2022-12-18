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17-25 Aralık'ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber'de! İşte kumpasın perde arkası... Terör örgütü Adliye odalarında ne planladı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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17-25 Aralık’ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber’de! İşte kumpasın perde arkası... Terör örgütü Adliye odalarında ne planladı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden yıllar geçti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, 17-25 Aralık 2013'te karanlık operasyonlarını uygulamaya başladı. 17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir o süreçte yaşananları anlattı. Demir, o dönemde Zekeriya Öz ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı. İşte detaylar...

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla bir takım yolsuzluklar yapıldığını iddia eden örgüt üyesi polis ve savcılar, kumpas için 7 Şubat 2012'de harekete geçti.

Başlatılan kumpas soruşturması kapsamında iletişimin tespitine ilişkin birçok karar alınırken, bu kararlara dayanılarak aralarında siyasetçilerin, üst düzey bürokratların, başbakan ve bakanların özel kalem müdürleri ile danışmanlarının da bulunduğu birçok kişinin telefon görüşmeleri kayıt altına alınıp, fiziki takipler yapıldı.

FETÖ'nün yargıdaki üyeleri, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik kumpas için 7 Şubat 2012'de düğmeye basarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiyi, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ifadeye çağırdı.

Terör örgütünün MİT kumpası planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyata girmesinin gecikmesiyle alt üst oldu. Erdoğan, Hakan Fidan'a ifade vermeye gitmemesini söyleyerek kumpası bozdu. MİT kumpasını planlayan ve soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet müdürleri görevden alındı.

17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir A Haber ekranlarında o süreçte yaşananları anlattı.

BUNLARIN BEN CAMİYE GİTTİĞİNİ GÖRMEDİM

17-25 Aralık'ta operasyonu düzenleyenlerle aynı adliyede birlikte çalıştık. Bunlar o günlerde cemaat olarak tanınıyordu. Ben bu adamların herhangi bir camiye gittiklerini görmedim.

"BİZİM DE BİLDİĞİMİZ ŞEYLER VAR AĞABEY" DEDİ

7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı gün olay belli oldu. Savcı Sadrettin'di bu kişi. Ona gidip "Bunca yılın savcısıyım. Kimi nasıl soruşturulacağını da iyi bilirim. MİT müsteşarını ifadeye çağıracak ne buldun da çağırdın? dedim. O da bana "Bizim de bildiğimiz şeyler var ağabey" dedi.

BİR HUKUK ADAMI BUNU ANLAR

Bir savcı MİT müsteşarını operasyonel bir işlemle çağırıyor. Hukuk formasyonuyla bu durumu anladık. Bir hukuk adamı durumun hukuki olup olmadığını net şekilde anlayabilir.

ZEKERİYA ÖZ NE DEDİ?

Zekeriya Öz "Kılıçlar çekilmiştir. Kılıç da kan görmeden kınına geri dönmez" dedi bize.Devletin içine sızan bir cunta iktidara karşı olduğunu biz anladık. O zaman bir savcı tabi çıkıp bu konuları televizyonda konuşmaz.

HALA KAMUDA 200 BİN FETÖ'CÜ VAR

FETÖ korku imparatorluğu kurmuştu, arkadaşlarım bile bana selam vermekten çekindi. Hala kamuda 200 bin FETÖ'cü var. FETÖ hükümeti yıkmak yerine devleti yıkmak istiyor. İç savaş çıkıp devleti yok etme amacı vardı.

17-25 Aralık’ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber’de 17-25 ARALIK'IN KİLİT SAVCISI MEHMET DEMİR A HABER'DE

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